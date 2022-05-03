Українці будуть задіяні у відбудові України та отримувати за це заробіток

Українці мають долучитися до відбудови України та отримати за це гарантований заробіток, оскільки сьогодні надважливими завданнями для тих, хто в тилу, є відновлення інфраструктури, будівництво захисних споруд, супровід громадян з інвалідністю та багато іншого.
У кожній області різновид робіт визначатимуть місцева влада та військово-цивільні адміністрації, але всі вони будуть спрямовуватися на відбудову інфраструктури та економіки країни. Орієнтовний перелік робіт тут: https://is.gd/7jY86u .
Слід зазначити, що Державна служба зайнятості спочатку пропонуватиме вакансії, які відповідають умінням, навичкам та кваліфікації безробітних. У разі, якщо таких пропозицій роботи немає в базі даних, будуть запропоновані громадські роботи.
З усіма, хто долучиться до виконання робіт, підписується строковий трудовий договір. Ця робота буде оплачуватися в розмірі мінімальної заробітної плати і вище, а вона вища за середню допомогу по безробіттю. На сьогодні середня виплата по безробіттю – 4635 грн, мінімальна зарплата – 6500 грн. Запис у трудову книжку вноситься роботодавцем на вимогу особи, яка бере участь у суспільно корисних роботах.
До громадських та суспільно корисних робіт залучатимуть лише придатних за станом здоров’я. Водночас особа може лише двічі відмовитися від участі в громадських роботах, надалі це буде свідченням її несприяння у власному працевлаштуванні, а тому виплата допомоги по безробіттю припинятиметься.
Працевлаштування кожного українця - крок до відбудови України!
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