У Сумах автівка врізалася в стовп 24 червня, близько 16 години 30 хвилин, інспектори отримали повідомлення про автопригоду з потерпілим на вулиці Харківській.

Патрульні, прибувши на місце події, попередньо з’ясували, що 35-річний водій автомобіля ВАЗ, не вибравши безпечної швидкості руху та не впоравшись з керуванням, допустив виїзд за межі проїжджої частини, де здійснив наїзд на електроопору.

Внаслідок автопригоди керманич автомобіля отримав тілесні ушкодження. Його доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Для з’ясування обставин події інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.

Патрульна поліція Сумщини