Поліцейські Шостки встановлюють особу чоловіка, який вкоторив собі життя Тіло невідомого чоловіка знайшли сьогодні, 25 червня, в лісі в мікрорайоні Капсуль у Шостці. За попередніми даними, чоловік вкоротив собі життя шляхом повішання. Поліцейські встановлюють його особу й звертаються за допомогою до громадян.

Про знайдене тіло в лісі в мікрорайоні Капсуль у поліцію повідомили громадяни, які збирали суницю. На вказане місце негайно виїхала слідчо-оперативна група.

На вигляд загиблому 30 – 40 років, зростом 175 – 180 см, середньої тіло будови. Мав темно-русяве коротке волосся.

Був удягнений у чорну куртку, чорні джинси, чорні шкарпетки. Взутий у чорні кросівки зі вставками білого та червоного кольору.

Поряд з тілом було знайдено велосипед «Салют» бірюзового кольору, чорну кепку та сірий рюкзак, у якому знаходились пляшка, сонцезахисні окуляри і мотузка.

Поліція встановлює особу загиблого чоловіка і звертається до всіх небайдужих громадян з проханням повідомити, якщо хтось впізнав цього громадянина або його речі, до Шосткинського районного управління поліції за адресою: м. Шостка, вулиця Свободи, 67, або за телефоном (050) 327-91-48, чи на цілодобову лінію служби «102».

Заздалегідь вдячні за допомогу!

Поліція Сумщини