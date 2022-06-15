У Сумах попрощалися з бійцем ЗСУ Володимиром Скачедубом 25 червня провели в останню путь військовослужбовця Володимира Скачедуба. 45-річний воїн помер 19 червня у Миколаївській лікарні внаслідок інсульту.

Прощалися із бійцем на Василівці, де він мешкав. Біля будинку зібралися родичі, друзі та сусіди. Серед них і сусідка покійного пані Лідія, котра знала Володимира Скачедуба ще з дитинства. Вона каже, що втрата надважка. До смерті на цій війні неможливо звикнути, пише Суспільне.



Фото: Суспільне Суми

"Добрий, люблячий син, хороша дитина. Шкода тільки, що така смерть. В мене зараз на Донбасі син у Збройних силах, тому мені шкода цих дітей, а отого паразита, що сидить у бункері, - хай з ним Бог розбереться. Оце і все, що хочу сказать. Земля йому пухом", - говорить жінка.



Фото: Суспільне Суми

"Зараз в країні складні часи і дуже багато втрат. Сьогодні ми прощаємось з солдатом Скачедубом Володимиром Анатолієвичем. Він проходив службу на посаді стрільця роти охорони військової частини А3719. Помер внаслідок інсульту. Дуже важко, здоров’я підводить тому, що складні умови і, знаходиться в окопах - це не зручні будинки, де ми звикли жити. Це - війна. Я сподіваюсь, це не завадить нам перемогти",- каже офіцер з морально-психологічного забезпечення Сумського ТЦК Ігор Мироненко.



Фото: Суспільне Суми

Поховали Володимира Скачедуба на Парфіловському кладовищі на Василівці.