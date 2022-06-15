У Сумах маршрутка збила пенсіонерку Учора, близько 12-ї години, патрульним надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Металургів.

На місці автопригоди інспектори попередньо з’ясували, що 26-річний керманич транспортного засобу Рута, під час руху заднім ходом не переконався, що це буде безпечно, та, як наслідок, допустив наїзд на пішохода.

Внаслідок автопригоди 85-річна жінка отримала тілесні ушкодження. ЇЇ доправили до лікарні для надання необхідної допомоги.

Також з'ясувалося, що керманич Рута не має відповідної категорії на право керування даним видом транспорту. Тож патрульні винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП. Для з’ясування обставин автопригоди охоронці порядку викликали на місце слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.

Патрульна поліція Сумщини