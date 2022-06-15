На Сумщині жінка вбила співмешканця за те, що не дав випити

Так, кілька днів тому до поліцейського офіцера громади звернувся соціальний працівник та повідомив, що 49-річний мешканець села вже два дні не виходить з будинку.
Не гаючи часу, поліцейський офіцер громади спільно з соціальним працівником навідалися до вказаного громадянина додому, де і виявили на ліжку тіло чоловіка без ознак життя.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом Конотопського районного відділу поліції.
В ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів, правоохоронцями було опитано можливих свідків події та проведено подвірні обходи. Завдяки чому і вдалося встановити, що 17 червня близько 12 години, під час спільного розпивання алкогольних напоїв, між господарем та його 64-річною співмешканкою виникла сварка, в ході якої чоловік почав погрожувати жінці фізичною розправою.
Після чого чоловік пішов до будинку спати. А ображена жінка, взявши до рук дерев’яну палицю, зайшла до кімнати, де відпочивав господар та вдарила його по голові. Чим і спричинила йому тілесні ушкодження. Від отриманих травм чоловік помер на місці. А жінка, зрозумівши, що накоїла, спалила палицю, а в подальшому намагалася ввести в оману слідство. Але під натиском беззаперечних доказів жінка зізналася у скоєному.
Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Конотопської окружної прокуратури вже повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За скоєне жінці загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Відділ комунікації поліції Сумської області