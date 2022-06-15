На Сумщині жінка вбила співмешканця за те, що не дав випити Причиною такого вчинку стала звичайна сварка. Під час розпиття спиртних напоїв ображена жінка вдарила співмешканця по голові. Та уникнути відповідальності їй не вдалося. Наразі жінці вже повідомлено про підозру.

Так, кілька днів тому до поліцейського офіцера громади звернувся соціальний працівник та повідомив, що 49-річний мешканець села вже два дні не виходить з будинку.

Не гаючи часу, поліцейський офіцер громади спільно з соціальним працівником навідалися до вказаного громадянина додому, де і виявили на ліжку тіло чоловіка без ознак життя.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом Конотопського районного відділу поліції.

В ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів, правоохоронцями було опитано можливих свідків події та проведено подвірні обходи. Завдяки чому і вдалося встановити, що 17 червня близько 12 години, під час спільного розпивання алкогольних напоїв, між господарем та його 64-річною співмешканкою виникла сварка, в ході якої чоловік почав погрожувати жінці фізичною розправою.

Після чого чоловік пішов до будинку спати. А ображена жінка, взявши до рук дерев’яну палицю, зайшла до кімнати, де відпочивав господар та вдарила його по голові. Чим і спричинила йому тілесні ушкодження. Від отриманих травм чоловік помер на місці. А жінка, зрозумівши, що накоїла, спалила палицю, а в подальшому намагалася ввести в оману слідство. Але під натиском беззаперечних доказів жінка зізналася у скоєному.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Конотопської окружної прокуратури вже повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне жінці загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Сумської області