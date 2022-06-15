На Сумщині прогнозують ще три дні дощів та гроз

Мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі +12..+17°, вдень +19..+24°, по м.Суми вночі +14..+16°, вдень +21..+23°.
25 червня: хмарно з проясненнями, дощ, вдень місцями гроза. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура по області вночі +11..+16°, вдень +20..+25°.
26 червня: хмарно з проясненнями, часом дощ, вдень місцями гроза. Вітер східний 7-12 м/с. Температура по області вночі 11..+16°, вдень +23..+28°.