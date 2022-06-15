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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:33172

На Сумщині прогнозують ще три дні дощів та гроз

Погоду на Сумщині 24 червня визначатиме атмосферний фронт оклюзії.

Мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі +12..+17°, вдень +19..+24°, по м.Суми вночі +14..+16°, вдень +21..+23°.

25 червня: хмарно з проясненнями, дощ, вдень місцями гроза. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура по області вночі +11..+16°, вдень +20..+25°.

26 червня: хмарно з проясненнями, часом дощ, вдень місцями гроза. Вітер східний 7-12 м/с. Температура по області вночі 11..+16°, вдень +23..+28°.

Общество
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Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

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