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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Школярі Сумщини вибороли 9 нагород на «Genius Olympiad 2022» у Нью-Йорку

Відбулася довгоочікувана церемонія нагородження переможців Міжнародного конкурсу проєктів екологічного спрямування «GENIUS Olympiad» 2022 у штаті Нью-Йорк (США).

Цього року Сумську область представляли 13 учасників, які отримали 9 нагород. Три срібні нагороди отримали: Софія Бут, учениця 10 класу Липоводолинської спеціалізованої школи, вихованка Будинку для дітей та юнацтва Липоводолинської селищної ради - категорія «Мистецтво», проєкт «Селфі на смітнику»; Олександра Борисенко, учениця 9 класу Лебединського закладу загальної середньої освіти №7, вихованка обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю - категорія «Креативне письмо», проєкт «Зникаюча перлина Лебединщини»; Ніколь Тимошенко, учениця 11 класу Конотопської спеціалізованої школи №3, вихованка Конотопської міської Малої академії наук учнівської молоді - категорія «Мистецтво», проєкт «Ціна твого вибору».

Є і три бронзові нагороди: Аліна Вишня, учениця 8 класу Путивльського мистецького ліцею - категорія «Мистецтво», проєкт «Людська байдужість – хвороба планети»; Дар’я Лобунець , вихованка Шосткинського міського центру естетичного виховання - категорія «Наука», проєкт «Розробка технології виробництва екопакування з морської трави»; Мілана Бражник, вихованка Глухівського міського центру позашкільної освіти - категорія «Наука», проєкт «Фітоаналіз води рекреаційних зон Глухова».

Три почесні нагороди (нагороди honors) отримали: Марія Кадуріна, учениця 10 класу Сумської школи № 27, вихованка обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю - категорія «Мистецтво», проєкт «Isn’t it too natural»; Тетяна Зимогляд, учениця 9 класу Сумської спеціалізованої школи № 10, вихованка обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю - категорія «Мистецтво», проєкт «Остання крапля»; Павло Вернедуб, проєкт зареєстровано самостійно - тема «FreshTrash». Вітаємо учасників з перемогою!

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