У Сеймі на Сумщині водолази виявили переносний зенітно-ракетний комплекс «Ігла» Переносний зенітно-ракетний комплекс «Ігла», призначений для ураження низько летючих вертольотів і літаків, виявили водолази частини гуманітарного розмінування та спеціальних піротехнічних робіт МЦШР ДСНС України у р.Сейм на Сумщині.

Вибухонебезпечний предмет разом з артилерійським снарядом 125 мм та картузним зарядом були вилучені з водоймища у с.Корольки Путивльської ОТГ Конотопського району, вивезені за межі населеного пункту та знищені шляхом підриву.

Будьте обережними, особливо в тих районах, де відбувалися чи до цього часу проходять бойові дії. У випадку виявлення підозрілих предметів, схожих на боєприпаси, повідомте про знахідку органи влади, зателефонуйте за номерами 101,102.

Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС України