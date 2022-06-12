У Сеймі на Сумщині водолази виявили переносний зенітно-ракетний комплекс «Ігла»

Вибухонебезпечний предмет разом з артилерійським снарядом 125 мм та картузним зарядом були вилучені з водоймища у с.Корольки Путивльської ОТГ Конотопського району, вивезені за межі населеного пункту та знищені шляхом підриву.
Будьте обережними, особливо в тих районах, де відбувалися чи до цього часу проходять бойові дії. У випадку виявлення підозрілих предметів, схожих на боєприпаси, повідомте про знахідку органи влади, зателефонуйте за номерами 101,102.
Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС України