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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 10:35113

У Сумах подовжується час роботи громадського транспорту

У зв’язку зі зміною тривалості комендантської години, яка набула чинності сьогодні, в Сумах подовжується час роботи громадського транспорту.

Як повідомив під час апаратної наради начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сергій ЯКОВЕНКО, відсьогодні автобуси КП «Електроавтотранс» курсуватимуть до 21:00. Відзавтра до цієї години працюватимуть й тролейбуси. 

Продовжать час руху транспорту й приватні перевізники.

Міський голова Олександр ЛИСЕНКО звернув увагу Сергія Яковенка не необхідність посилення контролю за роботою приватного громадського транспорту та вжиття жорстких заходів щодо приватних перевізників, які не бажають виконувати взяті ними самими на себе зобов’язання.

Також начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг повідомив про те, що працівники КП «Електроавтотранс» та підрядної організації продовжують демонтаж, обробку та встановлення опор по вул. Г. Кондратьєва. Підключення контактної мережі майже завершено. Планується, що в середу, 22 червня, буде відновлено повноцінний рух тролейбусів у напрямку аеропорту.

Общество
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