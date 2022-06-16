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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 09:49141

«Grundfos» з Данії продовжує гуманітарну програму для сумського водоканалу

Фахівці компанії «Grundfos» відвідали КП «Міськводоканал» у рамках гуманітарної програми.

Потужний данський виробник насосного обладнання зупинив свій бізнес в росії та зосередився на організації допомоги для водопровідно-каналізаційних підприємств у постраждалих від війни регіонах України.

Делегація відвідала каналізаційні насосні станції підприємства, де встановлені сучасні дренажні насоси, які «Grundfos» спільно з «Aarsleff» у травні надали сумському водоканалу для стабільної роботи його об’єктів у випадку знеструмлення.

Під час робочого візиту представники компанії обговорили з фахівцями КП «Міськводоканал» особливості роботи комунального підприємства в період війни та оцінили його нагальні потреби.

СМР

Общество
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