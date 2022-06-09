Талановиті діти Сум: нові перемоги учнів ДМШ № 1 Учні фортепіанного відділу дитячої музичної школи № 1 вибороли нові перемоги у міжнародних і всеукраїнських фестивалях-конкурсах, що відбулися дистанційно в різних містах Україні та за її межами.

Незважаючи на великі складнощі у процесі навчання під час воєнного стану, юні піаністи разом зі своїми викладачами продовжили наполегливо працювати і цілеспрямовано йшли до своєї мети. Результат – нові нагороди міжнародних і всеукраїнських фестивалях-конкурсах.

Лауреатами І премії стали: Юлія ТИХОНОВА (X Міжнародний фестиваль-конкурс «Якщо кохаєш...»), Віола СКУЛІНЕЦЬ і Георгій ГОРЛАЧ (XІ Міжнародний фестиваль-конкурс «Скарби нації»), Кіра ТИМЧЕНКО (ІХ Міжнародний фестиваль-конкурс «Промені натхнення»), Анна ЮРЧЕНКО (Всеукраїнський конкурс «Битва жанрів» та «Моя Україна – моя Батьківщина).

Лауреати ІІ премії: Поліна ІЛЬЧЕНКО (Міжнародний конкурс «Сяюча Зірка Різдва»), Ксенія КОПЛИК (Міжнародний фестиваль-конкурс «Зірковий драйв»), Софія ПРОСКОЧІЛО (VI Міжнародний інтернет-конкурс «Музична південна Пальміра»), Анна ПОЛУЛЯХ (Міжнародний конкурс мистецтв «Простір майбутнього», творчий проєкт «Тріумф-fest»).

Лауреати ІІІ премії: Тимофій ТІТАРЕНКО, Максим ТИТАРЕНКО, Альона СКИБА (Міжнародний фестиваль-конкурс «Буду жити в Україні»).

СМР