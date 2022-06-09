Прибережні смуги водойм у Сумах обстежені спеціалістами

За інформацією відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення було обстежено ділянки на р. Псел у міському парку ім. Кожедуба, на р. Псел біля Харківського мосту та на озері Чеха у семи місцях.

Окрім того, працівники відділу нагадують сумчанам про важливість дотримання правил поведінки на воді. Насамперед забороняється:

- купатися в місцях, які не визначені місцевими органами виконавчої влади та не обладнані для купання людей;

- залазити на попереджувальні знаки (буї, бакени);

- стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього;

- пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів;

- використовувати для плавання дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інше знаряддя, не передбачене для цього;

- плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які відведені для купання;

- вживати спиртні напої під час купання;

- забруднювати воду і берег, прати білизну і одяг у місцях, відведених для купання;

- підпливати близько до човнів та катерів, які йдуть неподалік від місць купання;

- допускати у воді грубі ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

- подавати помилкові сигнали небезпеки;

- заходити глибше, ніж до поясу, дітям, які не вміють плавати;

- купання дітей без супроводу дорослих.

Також важливо вміти надавати першу допомогу тим, хто постраждав під час купання у воді. Для цього необхідно запам’ятати деякі правила: