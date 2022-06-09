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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Прибережні смуги водойм у Сумах обстежені спеціалістами

Водолазами КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба» обстежені прибережні смуги водойм у Сумах.

За інформацією відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення було обстежено ділянки на р. Псел у міському парку ім. Кожедуба, на р. Псел біля Харківського мосту та на озері Чеха у семи місцях.

Окрім того, працівники відділу нагадують сумчанам про важливість дотримання правил поведінки на воді. Насамперед забороняється:

  • - купатися в місцях, які не визначені місцевими органами виконавчої влади та не обладнані для купання людей;
  • - залазити на попереджувальні знаки (буї, бакени);
  • - стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього;
  • - пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів;
  • - використовувати для плавання дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інше знаряддя, не передбачене для цього;
  • - плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які відведені для купання;
  • - вживати спиртні напої під час купання;
  • - забруднювати воду і берег, прати білизну і одяг у місцях, відведених для купання;
  • - підпливати близько до човнів та катерів, які йдуть неподалік від місць купання;
  • - допускати у воді грубі ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
  • - подавати помилкові сигнали небезпеки;
  • - заходити глибше, ніж до поясу, дітям, які не вміють плавати;
  • - купання дітей без супроводу дорослих.

Також важливо вміти надавати першу допомогу тим, хто постраждав під час купання у воді. Для цього необхідно запам’ятати деякі правила:

  • - покласти постраждалого на спину, на тверду поверхню;
  • - однією рукою відкрити йому рота, пальцями іншої руки, завернутими у серветку або носову хустинку, видалити з порожнини рота пісок, мул та інше;
  • - рукою, підкладеною під потилицю, максимально розігнути хребет в шийному відділі, за підборіддя висунути вперед нижню щелепу, утримуючи її в такому положенні однією рукою, другою стиснути крила носа;
  • - набрати повітря у свої легені, щільно охопити відкритий рот пацієнта та зробити пробне вдування повітря в його легені, водночас «краєм ока» контролювати підіймання грудної клітки. Якщо щелепи постраждалого щільно стиснуті або є пошкодження щелепи, язика, губ – потрібно провести штучну вентиляцію не методом «рот в рот», а «рот в ніс», затискаючи при цьому не ніс, а рот. Кількість вдувань: 16-20 за хвилину;
  • - для зовнішнього масажу серця потрібно розташуватися збоку від хворого; основу долоні однієї кисті руки покласти на передньо-нижню поверхню грудини, основу другої долоні – в поперек першої, розігнути руки в ліктьових суглобах. Робити ритмічні поштовхи всією масою тулуба, зміщуючи грудину в напрямку до хребта з частотою 80-100 рухів за хвилину;
  • - у випадку, коли рятувальник один, співвідношення кількості вдувань до натискувань на грудину 1:5, якщо рятувальників двоє – 2:15;
  • - через кожні дві хвилини серцево-легеневу реанімацію необхідно на декілька секунд припиняти для перевірки, чи не з'явився пульс на сонних артеріях. Масаж серця та штучну вентиляцію легень необхідно проводити до відновлення дихання, пульсу, звуження зіниць, покращення кольору шкіри.
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Общество
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