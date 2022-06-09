російські окупанти на Херсонщині потерпають від ЗСУ: не вилазять з окопів, сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника Ворогу дуже страшно перебувати на тимчасово окупованих територіях України, де їм протистоять не тільки наші досвідчені захисники, а й кожен місцевий мешканець.

Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які перехопила СБУ.

«Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, постарели. У них кукушка едет. За местных – никто не уверен: кто они такие, что они делают. Может они ночью е#ашатся с нами, а днем они – мирные люди. Никому нельзя доверять. Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии», – розповідає один окупант іншому.

А на поради «колеги» про те, як треба воювати з українцями, видає порцію пропагандистках штампів та зрештою іронічно радить тому «подзвонити Володьці» Путіну.

Бо насправді шансів просунутися на півдні України у них немає: «У них там такие позиции… Чтобы ты понимал, у нас даже летчики боятся летать!».

Наші захисники готові зробити так, щоб російські загарбники не тільки літати, а й ходити боялися на нашій землі!





СБУ