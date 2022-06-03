Апеляційний суд залишив під вартою сумчанина, якого підозрюють у передачі стратегічної інформації представникам рф

На початку червня 2022 року Служба безпеки України звернулася до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про застосування до підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану), запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Сумчанина обґрунтовано підозрюють «у вчиненні умисних дій, спрямованих на підривну діяльність проти України», а саме передачі стратегічної інформації представникам країни-агресора. Суд першої інстанції клопотання органу досудового розслідування задовольнив.

Захисник з таким рішення суду не погодилася та оскаржила його в суді апеляційної інстанції. Просила скасувати ухвалу слідчого судді місцевого суду і обрати її підзахисному запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, оскільки він свою вину визнав, співпрацює зі слідством та працює лікарем в одному із медичних закладів обласного центру. Проте, апеляційний суд, враховуючи тяжкість вчиненого злочину, наявність ризиків у кримінальному провадженні, залишив без змін рішення суду першої інстанції, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Сумський апеляційний суд