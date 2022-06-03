На Сумщині проведено призначення житлових субсидій на неопалювальний період Головною програмою соціальної підтримки на оплату житлово-комунальних послуг залишається програма житлових субсидій.

У вигляді житлових субсидій держава компенсує сім’ям витрати на оплату житлово-комунальних послуг у межах нормативів споживання послуг, що перевищують обсяг обов’язкового платежу.

Ще з початку травня 2021 року житлова субсидія населенню надається виключно у готівковій формі.

Право громадян на призначення житлової субсидії визначається органами соціального захисту населення з місяця звернення чи з початку неопалювального періоду до кінця опалювального періоду.

Відповідно до урядового рішення питання надання житлових субсидій в умовах воєнного стану на наступний період з травня 2022 року домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2021-2022 років, проводиться без звернень громадян.

Після отримання відомостей про доходи осіб та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, складу зареєстрованих у житлових приміщеннях (будинках) осіб, забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами, суми простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, органами соціального захисту населення проведено призначення житлової субсидії на неопалювальний період.

З травня 2022 року отримувачів житлової субсидії на житлово-комунальні послуги 110,4 тис. або 26,7% домогосподарств області.

Департамент соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації