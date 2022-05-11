РНБО та Генштаб вкотре нагадують правила розповсюдження даних у воєнний час Генштаб та РНБО закликають українців ретельно верифікувати будь-які дані, перш ніж поширювати їх у мережі, адже в інформаційному супроводі війни в Україні надто багато демократії.

Ворог щодня генерує десятки фейків про капітуляцію ЗСУ або здачу позицій, і для того, щоб не стати інструментом у його руках,

Тому, закликаємо дотримуватися простих правил перевірки та поширення інформації:

Верифікуйте інформацію через офіційні відомства перед тим як у неї повірити та її поширити;

Не поширюйте матеріали від «особистих джерел», що стосуються подій на фронті;

Утримуйтеся від публічних оцінок бойових дій, логістики, тощо, адже тільки вище воєнне керівництво має повну інформацію з поля бою та може робити достовірні прогнози;

Довіряйте лише офіційним джерелам!

закликають перевіряти джерела та бути особливо обережним з публічною оцінкою бойових дій, логістики тощо.

Відомства звертаються насамперед до громадянського населення, лідерів громадської думки, журналістів:

“Наш ворог веде інформаційну війну проти кожного українця. Щодня він генерує десятки фейків про капітуляцію наших захисників, ініціативну здачу займаних позицій та небажання воювати за рідну землю. Тільки найвище військове керівництво має повну інформацію з поля бою і може робити достовірні прогнози», – йдеться у повідомленні.

Також інформаналітики із РНБО та Генштабу дають зрозуміти громадянським, що будь-які повідомлення, які однозначно деморалізують і є по суті панічними – привід задуматися над тим, кому вигідне їхнє поширення.

«Пам'ятайте, розповсюджуючи неперевірені матеріали, ви допомагаєте ворогові деморалізувати українських захисників та сієте паніку серед цивільного населення. Не ставайте інструментом у руках ворога».