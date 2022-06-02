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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:39304

Поліція розшукує Антоніну Симонець з Кролевеччини

Працівники відділення поліції №1 (м. Кролевець) встановлюють місцезнаходження 74-річної мешканки села Спаське, яка 10 червня поточного року близько 22 години пішла з дому та до цього часу не повернулася. Наразі її місцезнаходження залишається невідомим.

Прикмети жінки: на зріст 160-165 см., середньої статури, волосся темного кольору. Була одягнена в коричневу куртку та синю хустку в квітах. Страждає на короткочасну втрату пам'яті.

Поліцейські розшукують безвісти зниклу Антоніну Дмитрівна Симонець та звертаються з проханням до всіх небайдужих громадян: якщо ви маєте будь-яку інформацію, що може допомогти встановити місцеперебування жінки, прохання повідомити про це до відділення поліції №1 (м. Кролевець ) за адресою вул. Грушевського , 21 або за телефонами: (068) 801-72-95, «102».
Будемо вдячні за допомогу.

Відділ комунікації поліції у Сумській області

Право Зникла Розшук людей
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