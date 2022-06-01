Частина Сум залишилась без води через порив у мережі Про це повідомляє КП "Міськводоканал".

Через порив зупинено Лепехівський водозабір

Для виконання аварійно-ремонтних робіт із усунення пориву водомережі по вулиці Степана Бандери сьогодні, 9 червня, о 12:00 зупинено роботу Лепехівського водозабору.

У зв’язку з цим припинено подачу води до будинків районів Добровільної, автовокзалу, с. Ганнівка, а також вулиць Косівщинська, Реміснича, Білопільський Шлях, Степана Бандери, Металургів, Іллінська, В’ячеслава Чорновола та прилеглих до них.

Після завершення робіт водопостачання буде відновлено.

Перепрошуємо за тимчасові незручності!