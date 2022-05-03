Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:18176

Послуги центру зайнятості доступні і для пенсіонерів

Мешканці Сумщини, які отримують пенсію на пільгових умовах, мають право отримувати в службі зайнятості інформаційно-консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням.

Але у цьому випадку набути статусу безробітного та отримувати допомогу з безробіття пенсіонери не можуть.

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» статус безробітного може набути особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітної плати або інших передбачених законодавством доходів, і яка готова та здатна приступити до роботи.

Виключенням є особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку та отримують пенсію по інвалідності.

Якщо у вас є питання, звертайтеся за телефонами гарячої лінії Сумського обласного центру зайнятості: 093 276 39 66; 096 109 08 37; 067 698 29 58; 095 337 41 10 або в Telegram https://t.me/+Jis40eOnV-JjNjUy

Також усі актуальні пропозиції роботи в телеграм-каналі Робота зараз: Державна служба зайнятості: https://t.me/worknowdcz

Экономика Сумський центр зайнятості
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Кого потребують й яку заробітну плату пропонують сумські роботодавці
03.05.2022 17:22

Кого потребують й яку заробітну плату пропонують сумські роботодавці

За даними Сумського обласного центру зайнятості, з пропозиціями роботи дуже складно. І це зрозуміло, бо країна у стані війни й...

Новости

На Сумщині дерусифікували вулицю в селі. на черзі - саме село
Сегодня 13:32
У Сумському районі в ДТП загинув мотоцикліст
Сегодня 13:11
В Охтирці чоловік врятував сусіда від загибелі на пожежі
Сегодня 12:58
Збитки транспортної галузі Сум внаслідок рашистської навали склали 9 млн грн
Сегодня 12:30
Частина Сум залишилась без води через порив у мережі
Сегодня 12:27
Послуги центру зайнятості доступні і для пенсіонерів
Сегодня 12:18
Сумчанка стала другою на змаганнях у Фінляндії
Сегодня 11:53
У Тростянці дозволили торгівлю алкоголем у вихідні
Сегодня 11:48
У Сумах водій керував авто у ступіні сп’яніння в 16 разів вище дозволеного
Сегодня 11:27
Роменський «Добробат» допомагає Тростянцю
Сегодня 11:15
Піротехніки за добу виявили 22 небезпечні знахідки
Сегодня 11:01
У Глухові маршрутки поїдуть по 12 грн, але лише до обіду
Сегодня 10:36
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.00; 16.00; 18.15
Попелюшка й таємниця чарівного каменю (Еліс Блехарт, 2022)
Попелюшка й таємниця чарівного каменю (Еліс Блехарт, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50; 14.10; 16.10
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.45; 18.15
Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля (Скотт Дерріксон, 2022)
Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля (Скотт Дерріксон, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.30; 15.45; 18.00
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
15.45; 18.00; с 09.06.2022 - 12.15; 15.00; 17.45
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
17.00

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.