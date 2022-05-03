Послуги центру зайнятості доступні і для пенсіонерів Мешканці Сумщини, які отримують пенсію на пільгових умовах, мають право отримувати в службі зайнятості інформаційно-консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням.

Але у цьому випадку набути статусу безробітного та отримувати допомогу з безробіття пенсіонери не можуть.

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» статус безробітного може набути особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітної плати або інших передбачених законодавством доходів, і яка готова та здатна приступити до роботи.

Виключенням є особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку та отримують пенсію по інвалідності.

Якщо у вас є питання, звертайтеся за телефонами гарячої лінії Сумського обласного центру зайнятості: 093 276 39 66; 096 109 08 37; 067 698 29 58; 095 337 41 10 або в Telegram https://t.me/+Jis40eOnV-JjNjUy

Також усі актуальні пропозиції роботи в телеграм-каналі Робота зараз: Державна служба зайнятості: https://t.me/worknowdcz