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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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В Охтирці чоловік врятував сусіда від загибелі на пожежі

8 червня о 15:07 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Єлізавети Пелихової у м. Охтирка.

Телефонував чоловік, який побачив дим, що виходив з-під покрівлі сусідського гаража. Також він повідомив, що коли він прибіг на допомогу, йому здалося, що в середині зачиненої споруди хтось кашляв. Проте на його заклики ніхто не відповідав.

Вже за 6 хв. на місце виклику прибув черговий караул 22-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою спецобладнання двері у гараж відчинили та через сильне задимлення довелося включатися у захисні апарати на стисненому повітрі. Під час проведення розвідки на підлозі вогнеборці виявили чоловіка, який подавав ознаки життя.

Його негайно винесли на свіже повітря. Ще до прибуття «швидкої» бійці ДСНС розпочали надання необхідної допомоги постраждалому, який надихався чадного газу. За допомогою апарату для захисту органів дихання та зору рятувальники проводили штучну вентиляцію легень чоловікові. Медпрацівники, які прибули на місце пожежі терміново доправили постраждалого, 1980 р.н. до центральної районної лікарні, де його госпіталізували до терапевтичного відділення. 

Одночасно з ліквідацією осередку горіння в гаражі, вогнеборці відкотили в безпечне місце автомобіль, що знаходився в середині споруди.  О 15:21 пожежу локалізували, запобігши подальшому поширенню полум’я на весь гараж, а о 15:25 – ліквідували.

Всього на гасіння залучалося 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.        

За попередніми висновками, припустима причина пожежі – необережність під час куріння. Ось так легковажність чоловіка ледь не коштувала йому життя, якби не пильність його сусіда та оперативність вогнеборців. Вкотре закликаємо громадян бути відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки!

Головне управління ДСНС України у Сумській області

Общество Пожежа
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