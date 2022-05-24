У Сумах водій керував авто у ступіні сп’яніння в 16 разів вище дозволеного На вулиці Ковпака патрульні зупинили водія в стані сильного алкогольного сп'яніння та без права керування.

На вулиці Ковпака за порушення правил дорожнього руху інспектори зупинили водія транспортного засобу Chery. Лишень підійшовши до керманича, патрульні виявили в чоловіка ознаки сильного алкогольного сп'яніння.

41-річний громадянин огляд пройшов на місці зупинки автівки. Прилад Драгер показав результат — 3, 15 проміле, що майже в 16 разів перевищує допустиму норму. Також вартові порядку з’ясували, що чоловік не має права керування.