У Сумах водій керував авто у ступіні сп’яніння в 16 разів вище дозволеного

На вулиці Ковпака за порушення правил дорожнього руху інспектори зупинили водія транспортного засобу Chery. Лишень підійшовши до керманича, патрульні виявили в чоловіка ознаки сильного алкогольного сп'яніння.
На водія патрульні винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) та склали протокол за ч. 1 ст. 130 Керування (транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.
Екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про пошкодження транспортного засобу на вулиці Героїв Крут....