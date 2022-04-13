У Тростянці дозволили торгівлю алкоголем у вихідні На території Тростянецької громади у вихідні дні дозволяється торгівля алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі. Відповідне розпорядження видав міський голова Юрій Бова 7 червня 2022 року.

У розпорядженні міського голови № 0706/1 від 07.06.2022 року зазначено, що торгівля алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі дозволяється на території Тростянецької громади з 7-00 до 20-00 у вихідні дні в магазинах, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями.