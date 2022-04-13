У Тростянці дозволили торгівлю алкоголем у вихідні

У розпорядженні міського голови № 0706/1 від 07.06.2022 року зазначено, що торгівля алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі дозволяється на території Тростянецької громади з 7-00 до 20-00 у вихідні дні в магазинах, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями.
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Поліція Краснопілля продовжує виявляти правопорушників, які займаються незаконним виготовленням та продажем спиртного....