У Сумах патрульні виявили керманича напідпитку На вулиці Катерини Зеленко екіпаж патрульних виявив транспортний засіб ЗАЗ Daewoo, водій якого порушив вимогу дорожньої розмітки.

Та вже з перших хвилин спілкування з 40-річним водієм інспектори зрозуміли, що профілактичною бесідою не обійтися. Чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння, чого він не заперечував. Керманич пройшов огляд на місці зупинки транспортного засобу, результат якого був позитивним — 1, 96 проміле алкоголю.

На водія патрульні винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожньої розмітки) та склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Від керування його відсторонили.