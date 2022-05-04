Піротехніки за добу виявили 22 небезпечні знахідки

8 червня на території Сумської області піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) виявили 22 вибухонебезпечних предмета з яких 2 знищили, серед них артилерійські снаряди, мінометні міни, постріли гранатометні, ручна граната, ручний протитанковий гранатомет та сигнальні міни. Боєприпаси було виявлено на території Сумського, Конотопського та Охтирського районів.
Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними та ні в якому разі при виявленні таких предметів ні в якому разі їх не торкайтесь не намагайтесь їх розібрати або перенести, відійдіть від місця знахідки на безпечну відстань та повідомте екстрені служби за номерами 101 та 102.
Головне управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області
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