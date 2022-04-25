У Сумах нетверезий водій без документів їхав по сходах (відео)

Прибувши на місце події, охоронці порядку з'ясували, що 30-річний водій, не впевнившись у безпеці дорожнього руху, допустив пошкодження автомобіля BMW. Чоловік не мав необхідних для керування автівкою документів, натомість у нього були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився.
Патрульні склали на громадянина два адмінматеріали, а саме за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) та ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп'яніння особою, яка керувала з ознаками сп'яніння) КУпАП.
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