У Сумах нетверезий водій без документів їхав по сходах (відео) Екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про пошкодження транспортного засобу на вулиці Героїв Крут.

Прибувши на місце події, охоронці порядку з'ясували, що 30-річний водій, не впевнившись у безпеці дорожнього руху, допустив пошкодження автомобіля BMW. Чоловік не мав необхідних для керування автівкою документів, натомість у нього були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився.

Патрульні склали на громадянина два адмінматеріали, а саме за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) та ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп'яніння особою, яка керувала з ознаками сп'яніння) КУпАП.