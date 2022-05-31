Сумчан запрошують на Вечір аргентинського танго

10 червня 2022 року пропоную вам познайомитися з магією Аргентинського Танго. Ми зберемося в Арт дворику галереї BureauArt і зануримося у світ музики, танцю, поезії та приємного спілкування.
На вечорі будуть:
1. Невеличка лекція про стилі танго. Цікаві історії та легенди про танго.
2. Кінотанго - перегляд відео. А що ж насправді танцюють у кінострічках?
3. Урок з Аргентинського танго. Навчимося танцювати і одразу спробуємо вивчені фігури на практиці.
З собою мати гарний настрій і вдягнути зручне взуття!
Організатор події: Alina Dyadchenko