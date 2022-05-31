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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Сумчан запрошують на Вечір аргентинського танго

Вечір аргентинського танго пройде 10 червня в Арт дворику галереї BureauArt (вулиця Воскресенська, 6, Суми).

10 червня 2022 року пропоную вам познайомитися з магією Аргентинського Танго. Ми зберемося в Арт дворику галереї BureauArt і зануримося у світ музики, танцю, поезії та приємного спілкування.

На вечорі будуть:

1. Невеличка лекція про стилі танго. Цікаві історії та легенди про танго.

2. Кінотанго - перегляд відео. А що ж насправді танцюють у кінострічках?

3. Урок з Аргентинського танго. Навчимося танцювати і одразу спробуємо вивчені фігури на практиці.

З собою мати гарний настрій і вдягнути зручне взуття!

Організатор події: Alina Dyadchenko

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