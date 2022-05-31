Увага! Ворог розсилає погрози. Не піддавайтесь на провокації Спецслужби рф намагаються залякувати українських військовослужбовців, розсилаючи на особисті телефонні номери письмові повідомлення з погрозами.

У них лунають заклики зрадити присязі, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік ворога.

Підсилюються погрози персональними даними (прізвища та імені особи, коду платника податків, місця реєстрації та, інколи, даними стосовно чисельності та складу сім'ї).

Розсилка йде через SMS, а також через мобільні месенджери "Телеграм", "Вайбер", "Сігнал" або "Ватсап".

У тексті погроз йдеться про нібито точне встановлення місця знаходження особи, якій надійшло вказане повідомлення; зазначається, що, у випадку продовження служби, по місцях проживання власника телефону та його сім'ї буде завдано точних ракетних ударів.

Надіслані такого типу погрози спрямовані в першу чергу на те, щоб дестабілізувати морально психологічний клімат у підрозділах Сил оборони України, посіяти сумніви та знизити бойовий дух.

Зазвичай зазначені персональні дані осіб є застарілими (особа давно змінила місце реєстрації, переїхала в іншу місцевість, змінила підрозділ, у якому проходила військову службу, припинила проходження військової служби взагалі і таке інше).

Таким чином, не викликає сумнівів, що надіслані погрози є звичайними маніпуляціями людською психікою.

Подібні дії ворога є одним із видів психологічної атаки, яка не підкріплюється жодними конкретними діями - "точного ракетного обстрілу" або "ми тєбя найдьом".

Довіряйте тільки перевіреним джерелам.

Разом переможемо!

Генштаб ЗСУ