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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:45181

На Сумщині планують надавати грошову компенсацію малому бізнесу, котрий підтримує ЗСУ

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Поки наші військові наближають Перемогу на фронті, підприємці забезпечують її економічну складову в тилу.

Економічний патріотизм – це коли ти працюєш попри все, бо розумієш, що кожна гривня сплачених податків робить країну міцнішою.

На Сумщині багато підприємців, які в умовах війни не згорнули свою діяльність, більше того почали допомагати іншим, волонтерити.

Таких людей треба підтримувати.

Ми розробили дієві інструменти, які допоможуть малому та мікробізнесу втриматись на плаву.

По перше, пропонуємо громадам компенсувати комунальні платежі тим підприємцям, що є власниками або орендарями будівель (приміщень), які безпосередньо використовувалися для безоплатного надання послуг та/або виготовлення продукції для потреб Збройних Сил України і підрозділів територіальної оборони.

Компенсація буде надаватися з резервного фонду місцевих бюджетів на відшкодування вартості наступних видів комунальних послуг:

- послуги з постачання теплової енергії;

- послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

- послуги з поводження з побутовими відходами;

- послуги з постачання та розподілу природного газу;

- послуги з постачання та розподілу електричної енергії;

- придбання дров, пелет, вугілля, інших видів палива для опалення будівель (приміщень).

Для отримання компенсації підприємці мають подати до органу місцевого самоврядування заяву з підтвердженням безкоштовного надання волонтерської, благодійної допомоги Збройним Силам України та підрозділам територіальної оборони у період дії воєнного стану, а також інформацію щодо суми фактичної оплати комунальних послуг за кожен звітний місяць.

По-друге, якщо в результаті воєнних дій було зруйновано майно, обладнання підприємця, з обласного бюджету на безповоротній основі плануємо видавати компенсацію у сумі до 50 тис грн. Найближчим часом, сподіваюсь, це втілимо у життя.

Наразі пропозиції озвучені громадам Сумщини. Переважна більшість громад погодилась на це.

Чекаємо зворотнього зв’язку - долучайтесь до обговорення», - написав чиновник у фейсбуці.

Экономика
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