Сумський виш у ТОП-10 академічного рейтингу МОН

«В умовах повномасштабної війни заклади вищої освіти продовжують бути сучасними майданчиками для формування та розвитку особистості. Випускники українських університетів – це конкурентоспроможні фахівці на світовому рівні. Майбутні професіонали обирають заклади освіти України», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
При складанні рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти, що зазнає глибинних змін у результаті впливу пандемії COVID-2019 і повномасштабного воєнного вторгнення рф.
Рейтинг університетів України базується на таких принципах:
- - забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності та незалежності ранжування університетів;
- - врахування всебічної діяльності університетів;
- - пріоритетність євроінтеграційних процесів.
Десятка лідерів закладів вищої освіти України:
- - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- - Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
- - Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
- - Національний університет «Львівська політехніка»;
- - Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
- - Сумський державний університет;
- - Львівський національний університет імені Івана Франка;
- - Національний університет біоресурсів і природокористування України;
- - Харківський національний університет радіоелектроніки;
- - Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.
МОН