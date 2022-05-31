Сумський виш у ТОП-10 академічного рейтингу МОН Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence оприлюднили шістнадцятий академічний рейтинг українських закладів вищої освіти «Топ-200 Україна 2022».

«В умовах повномасштабної війни заклади вищої освіти продовжують бути сучасними майданчиками для формування та розвитку особистості. Випускники українських університетів – це конкурентоспроможні фахівці на світовому рівні. Майбутні професіонали обирають заклади освіти України», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

При складанні рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти, що зазнає глибинних змін у результаті впливу пандемії COVID-2019 і повномасштабного воєнного вторгнення рф.

Рейтинг університетів України базується на таких принципах:

- забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності та незалежності ранжування університетів;

- врахування всебічної діяльності університетів;

- пріоритетність євроінтеграційних процесів.

Десятка лідерів закладів вищої освіти України:

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

- Національний університет «Львівська політехніка»;

- Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

- Сумський державний університет;

- Львівський національний університет імені Івана Франка;

- Національний університет біоресурсів і природокористування України;

- Харківський національний університет радіоелектроніки;

- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

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