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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Сумський виш у ТОП-10 академічного рейтингу МОН

Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence оприлюднили шістнадцятий академічний рейтинг українських закладів вищої освіти «Топ-200 Україна 2022».

«В умовах повномасштабної війни заклади вищої освіти продовжують бути сучасними майданчиками для формування та розвитку особистості. Випускники українських університетів – це конкурентоспроможні фахівці на світовому рівні. Майбутні професіонали обирають заклади освіти України», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

При складанні рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти, що зазнає глибинних змін у результаті впливу пандемії COVID-2019 і повномасштабного воєнного вторгнення рф.

Рейтинг університетів України базується на таких принципах:

  • - забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності та незалежності ранжування університетів;
  • - врахування всебічної діяльності університетів; 
  • - пріоритетність євроінтеграційних процесів.

 

Десятка лідерів закладів вищої освіти України:

  • - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • - Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
  • - Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
  • - Національний університет «Львівська політехніка»;
  • - Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
  • - Сумський державний університет;
  • - Львівський національний університет імені Івана Франка;
  • - Національний університет біоресурсів і природокористування України;
  • - Харківський національний університет радіоелектроніки;
  • - Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

МОН 

Общество
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