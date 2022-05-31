На війні загинув сумчанин Ігор Набок

«Суми. Сумуйте за Світлим хлопцем.
Загинув Ігор Набок, випускник школи №15, доброволець з першого дня війни.
Захищав усі гарячі точки під Києвом.
Похорон сьогодні. Час ще не відомий.
Невимовні співчуття його мамі Ларисі Набок. Вона залишилася сама. Пані Лариса на зв'язку. Можна писати в месенджер.
Я знала Ігоря особисто. Випускник університету державної фіскальної служби України. Спортсмен. Аквалангіст. Безмежно любив собак. Ми разом провели багато часів з нашими четверолапими друзями. Щирий, сміливій та добрий. Людяний!!! Ми втрачаємо кращій генофонд.
Герої не вмирають! Ігорю, ти в моєму серці, хлопче...», - написала вона у фейсбуці.