На війні загинув сумчанин Ігор Набок Сумну звістку повідомила депутатка Сумської міської ради Ірина Дяденко.

«Суми. Сумуйте за Світлим хлопцем.

Загинув Ігор Набок, випускник школи №15, доброволець з першого дня війни.

Захищав усі гарячі точки під Києвом.

Похорон сьогодні. Час ще не відомий.

Невимовні співчуття його мамі Ларисі Набок. Вона залишилася сама. Пані Лариса на зв'язку. Можна писати в месенджер.

Я знала Ігоря особисто. Випускник університету державної фіскальної служби України. Спортсмен. Аквалангіст. Безмежно любив собак. Ми разом провели багато часів з нашими четверолапими друзями. Щирий, сміливій та добрий. Людяний!!! Ми втрачаємо кращій генофонд.

Герої не вмирають! Ігорю, ти в моєму серці, хлопче...», - написала вона у фейсбуці.