На Сумщині ніч пройшла спокійно

Сумщина.
Ніч пройшла спокійно.
Бажаю усім здоров'я та миру!
Ми непереможні!
Слава Україні!
Про це в повідомленні Сумської військової адміністрації....
Сумщина знову опинилася під ворожим вогнем - з міномета та артилерії, є пошкодження і загорання, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро...
Після 5-ої години ранку рашисти обстріляли прикордонне місто....
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький....
Станом на ранок 5 червня 2022 року більше ніж 729 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації....