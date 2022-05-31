Ситуація на прикордонні Сумщини за минулу добу

Сумщина
Ситуація на прикордонні 7 червня 2022.
▪️Близько опівдня ворог вів вогонь з артилерії по Великописарівській та Юнаківській громадам.
▪️Після 15 був прильот з міномету по Краснопільщині.
▪️Майже о 23 рашисти почали гатити з мінометів по територіях Шосткинського району.
В усіх випадках ворог вів вогонь зі своєї території. Руйнувань та постраждалих, попередньо, немає.
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