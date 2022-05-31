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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Ситуація на прикордонні Сумщини за минулу добу

Про це в повідомленні Сумської військової адміністрації.

Сумщина
Ситуація на прикордонні 7 червня 2022.

▪️Близько опівдня ворог вів вогонь з артилерії по Великописарівській та Юнаківській громадам.

▪️Після 15 був прильот з міномету по Краснопільщині.

▪️Майже о 23 рашисти почали гатити з мінометів по територіях Шосткинського району.

В усіх випадках ворог вів вогонь зі своєї території. Руйнувань та постраждалих, попередньо, немає.

Общество Російсько-українська війна
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