Ситуація на прикордонні Сумщини за минулу добу Про це в повідомленні Сумської військової адміністрації.

Сумщина

Ситуація на прикордонні 7 червня 2022.

▪️Близько опівдня ворог вів вогонь з артилерії по Великописарівській та Юнаківській громадам.

▪️Після 15 був прильот з міномету по Краснопільщині.

▪️Майже о 23 рашисти почали гатити з мінометів по територіях Шосткинського району.

В усіх випадках ворог вів вогонь зі своєї території. Руйнувань та постраждалих, попередньо, немає.