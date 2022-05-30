В Україні більше ніж 729 дітей постраждали від російської військової агресії

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 189, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.
3 червня внаслідок потрапляння ворожого снаряду в будинок в м. Гірське Сєвєродонецького району Луганської області отримав поранення несумісні з життям 13-річний хлопець.
У ході фіксації воєнних злочинів стало відомо про поранення двох дітей у Волноваському районі Донецької області.
Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти. При цьому 182 з них зруйновано повністю.
Сенат Ірландії ухвалив резолюцію, яка засуджує вторгнення країни-агресора Росії в Україну, визнавши дії окупантів геноцидом....
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