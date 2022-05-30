Поліція Сумщини нагадує правила дотримання комендантської години у регіоні Поліція закликає громадян залишатися свідомими та дотримуватися норм чинного законодавства України та обмежень, які веденні в умовах воєнного стану.

Розраховуйте раціонально свій час, намагайтеся закінчувати всі справи, з урахуванням часу необхідного для повернення до місця мешкання до початку комендантської години, яка діє з 22.00 вечора до 05.00 ранку.

Якщо Ви заблукали або опинилися в незнайомому місці та не знаєте, як Вам дістатися до місця проживання, не чекайте початку комендантської години, зверніться до поліції на лінію «102» та повідомте про свою проблему.

В ситуації, яка склалася в сьогоденні, кожен повинен зрозуміти, що ігнорування чи легковажне ставлення до обмежень введених під час воєнного стану, може призвести не лише до накладення адміністративного штрафу за порушення комендантської години, а й до більш тяжких наслідків, оскільки особа, яка перебуває в нічний час не вдома, а ходить в лісовому масиві своєю поведінкою викликає значні підозри, в тому числі належності до «диверсійних груп».

Охтирський відділ поліції вкотре нагадує громадянам, що наказом командування прикордонного загону, у зв'язку з розміщенням населених пунктів Охтирського району на кордоні з державою-агресором, до закінчення воєнного стану, введено на території району додаткові обмеження, а саме:

1. Заборонено будь-яке пересування цивільних осіб в смузі місцевості вздовж державного кордону завширшки 1 км, окрім територій населених пунктів, які прилягають до державного кордону.

2. У межах решти території контрольованого прикордонного району заборонено:

-пересування осіб та транспортних засобів (окрім автомобілів екстреної медичної допомоги), проведення всіх видів робіт поза населеними пунктами з 21.00 год. вечора до 07.00 год. ранку;

- здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів та інших безпілотних літальних апаратів, повітряних безмоторних засобів пересування;

- рибальство, проведення різного роду відпочинку, плавання всіх видів плавзасобів на річках, озерах, інших водоймах;

- пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах (за винятком працівників відповідних установ та організацій, на яких покладено обов’язки контролю за збереженням природних ресурсів пересування та перебування яких у лісових масивах та лісосмугах здійснювати після інформування начальників підрозділів охорони державного кордону не пізніше, ніж за 2 години до початку робіт та негайного інформування після їх закінчення).

3. У межах контрольованих прикордонних районів, заборонити:

- організацію та здійснення полювання;

- носіння військової форми одягу (будь яких елементів військової форми одягу) цивільним населенням, окрім складових сил безпеки та оборони.