Охтирські поліцейські вночі знайшли заблукалих у лісі жінок Напередодні вечері, близько 23 години до Охтирського районного відділу поліції надійшло звернення від мешканки одного із сіл Охтирського району про те, що вона разом зі своєю 22 - річною донькою заблукала в лісі поблизу с. Доброславівка.

Під час розмови мова заявниці була млявою та нечіткою, проявлялися ознаки перебування в стані алкогольного сп’яніння.

На пошуки «заблукавших» громадянок було направлено слідчо-оперативну групу поліції та орієнтовано особовий склад всіх автомобільних та піших патрулів та інших нарядів.

Проведеними заходами вже за 4 години було встановлено місцезнаходження вищевказаних громадянок. В подальшому було встановлено, що останні перебували на відпочинку та коли стемніло вирішили повернутися додому, до сусіднього села, пройшовши через ліс, де в результаті і заблукали.

Поліція закликає громадян залишатися свідомими та дотримуватися норм чинного законодавства України та обмежень, які веденні в умовах воєнного стану.