Охтирські поліцейські вночі знайшли заблукалих у лісі жінок

Під час розмови мова заявниці була млявою та нечіткою, проявлялися ознаки перебування в стані алкогольного сп’яніння.
На пошуки «заблукавших» громадянок було направлено слідчо-оперативну групу поліції та орієнтовано особовий склад всіх автомобільних та піших патрулів та інших нарядів.
Проведеними заходами вже за 4 години було встановлено місцезнаходження вищевказаних громадянок. В подальшому було встановлено, що останні перебували на відпочинку та коли стемніло вирішили повернутися додому, до сусіднього села, пройшовши через ліс, де в результаті і заблукали.
Поліція закликає громадян залишатися свідомими та дотримуватися норм чинного законодавства України та обмежень, які веденні в умовах воєнного стану.