Сумська студентка взяла «бронзу» у Тбілісі Наталія Чистякова здобула бронзову нагороду на Grand Slam в Гоузії.

У другий змагальний день турніру Grand Slam, який проходить в столиці Грузії Тбілісі, українська збірна відкрила рахунок медалям. У категорії до 70 кг бронзову нагороду здобула студентка СумДУ Наталія Чистякова.

Наша спортсменка впевнено розпочала свій турнірний шлях з перемоги над казашкою Анастасією Маяковою, після чого у чвертьфіналі на Golden Score розібралася з Лауною Карвало з Бразилії.

У півфіналі нашій дзюдоїстці протистояла другий номер світового рейтингу і бронзова призерка Ігор в Токіо з Нідерландів Санне Ван Дайке. У напруженій боротьбі суперниці не виявили сильнішу в основний час, після чого на Golden Score нідерландка зуміла контратакувати українку при спробі кидка, тим самим здобула перемогу.

У свою чергу Наталія у поєдинку за «бронзу» зустрілася ще з однією дзюдоїсткою з Нідерландів Хільде Ягер. У блискучому стилі вже на перших секундах сутички українка зуміла знайти необхідний захват, після чого виконала болючий прийом у положенні не-ваза, який у підсумку і приніс їй перемогу.

Це перша нагорода для українки на турнірах Світової серії з дзюдо з чим ми вітаємо Наталію та увесь тренерський штаб! Бажаємо нових злетів і перемог!

Сумчанин Артем Хомула програв у першій же сутичці. Ще один студент СумДУ Геворг Манукян став 7-м.

ФДУ