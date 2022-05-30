На Сумщині поліцейські викрили трьох шахраїв, які через соціальну мережу ошукали громадян Під виглядом продажу спортивних товарів в Інтернет-магазині в одній із соціальних мереж, 29 річна дівчина та двоє 19-річних хлопців виманили у потерпілих понад 25 тисяч гривень. Правоохоронці викрили їх, і тепер за скоєне вони постануть перед судом.

Працівники відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області ДК НПУ спільно з працівниками Сумського районного управління поліції за процесуального керівництва місцевої прокуратури викрили трьох осіб, які під виглядом продажу спортивних товарів в соціальній мережі створювали фейкові Інтернет-магазини.

Після одержання грошей від клієнтів – зловмисники блокували їх та не виконували взятих на себе зобов’язань. Наразі встановлено близько десяти осіб, яких ошукали шахраї на загальну суму понад 25 000 гривень.

За місцем проживання фігурантів поліцейські провели обшуки, під час яких вилучили мобільні телефони з обліковими записами, де розміщувались оголошення про продаж товарів, банківські карти, на які потерпілі перераховували грошові кошти, а також сім-картки різних мобільних операторів. Крім того, у одного з фігурантів вилучено не зареєстровану автоматичну зброю.

Вирішуються питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у скоєнні кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Сумської області