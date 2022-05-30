До переліку територій, де тривають бойові дії, віднесли ще 5 громад Сумщини У Мінреінтеграції оновили перелік територій України, де тривають бойові дії, або які перебувають в окупації російських військ.

До переліку внесли 13 громад Сумської області. Наказ опублікований на сайті Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України, пише Суспільне. До оновленого переліку внесені такі громади Сумщини: Новослобідська громада Конотопського району

Путивльська громада Конотопського району

Великописарівська громада Охтирського району

Охтирська громада Охтирського району

Тростянецька громада Охтирського району

Білопільська громада Сумського району

Краснопільська громада Сумського району

Хотінська громада Сумського району

Юнаківська громада Сумського району

Есманська громада Шосткинського району

Зноб-Новгородська громада Шосткинського району

Середино-будська громада Шосткинського району

Шалигинська громада Шосткинського району На основі даного наказу Мінреінтеграції жителям цих громад, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи (ВПО), здійснюватимуться виплати.