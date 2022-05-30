Сьогодні ворожа авіація вдруге обстріляла прикордоння Сумщини Російська авіація вже двічі обстріляла прикордонні населені пункти в Сумській області.

Близько 04:05 літак окупантів залетів зі сторони росії і здійснив авіаудар, попередньо 2 прильоти в район Піщаного та Стецьківки. Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація щодо жертв серед місцевого населення та руйнування уточнюється.

Близько 12:04 спостерігачі за шумом двигуна зафіксували реактивний літак, який вздовж державного кордону здійснив близько 6 запусків ракет по території України на напрямок н.п. Гудове Шосткинського району.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація щодо жертв серед місцевого населення та руйнування уточнюється.

ОК Північ