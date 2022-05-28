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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Поранення пенсіонерів та пошкодження домоволодінь унаслідок ракетного обстрілу Краснопілля – розпочато розслідування

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 2 червня 2022 року вночі російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, здійснили ракетний обстріл по смт Краснопілля Сумського району Сумської області. Від нанесених ударів 2 пенсіонерів – 82-річний чоловік та його 80-річна дружина у власному будинку отримали поранення, пошкоджено 6 домоволодінь та 2 транспортні засоби.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Право Ракетний обстріл
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