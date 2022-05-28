Російські загарбники масово викрадають чоловіків на тимчасово окупованих територіях і вимагають за них викуп Сума за «повернення до нормального життя» залежить від статків родини і коливається у межах від 10 до 30 тис. доларів США.

Про це свідчать нові перехоплення, а також оперативна інформація СБУ, отримана з тимчасово окупованих територій. Для прикладу, ось декілька звернень громадян до так званої «тимчасової військової адміністрації рф» у Мелітополі Запорізької області:

- Только что приехали ваши ребята, с комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего…

- Скрутили, загрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок… сказали, что они с полиции…

- У меня мужа забрали и сказали, что увезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-я армия забрала. Как мне быть?..

На усі ці та десятки інших стурбованих запитань українців, у яких викрали рідних, приблизно однакова відповідь: «Приезжайте, такие вопросы по телефону не решаются…»

Уже по приїзду цим родичам озвучують «прайс» і починаються торги.

СБУ системно фіксує злочини окупантів та їхніх пособників.

З початку повномасштабної агресії рф українська спецслужба викрила понад 360 російських агентів і більше 5 тис. колаборантів.





СБУ