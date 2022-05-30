"Остання надія" для українців: у 15 областях змінять постачальника газу

Якщо постачальник газу побутовим споживачам (домогосподарствам) більше не може виконувати свою функцію, то такі клієнти не залишаються без газу. Нафтогаз, як визначений державою «постачальник останньої надії», в таких ситуаціях приходить на допомогу, стає постачальником і забезпечує потреби українських домогосподарств.

З 1 червня 2022 року 8,8 млн українських домогосподарств опинились в ситуації, коли їхні постачальники не можуть виконувати свою функцію. Тому тепер вони будуть отримувати газ від постачальника «останньої надії» (ПОН), функцію якого виконує Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

Ця інформація актуальна для клієнтів, які донедавна отримували газ від місцевих газопостачальних компаній у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

ГК «Нафтогаз України» очікує, що найближчим часом ці клієнти будуть переведені на стандартні контракти з компанією, аби ціна для споживачів «останньої надії» стала 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Нафтогаз України