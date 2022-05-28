Актуальний перелік громад Сумщини у районах бойових дій чомусь не змінився

До оновленого переліку громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додано 8 громад у Сумській області:
Конотопський район:
Новослобідська сільська територіальна громада
Охтирський район:
Великописарівська селищна територіальна громада
Сумський район:
Білопільська міська територіальна громада
Краснопільська селищна територіальна громада
Юнаківська сільська територіальна громада
Шосткинський район:
Есманська селищна територіальна громада
Середино-Будська міська територіальна громада
Шалигинська селищна територіальна громада
Тобто, всі громадяни, які перемістилися з цих громад, можуть отримати статус внутрішньо переміщених осіб та грошову допомогу від держави. Допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб з територій, які постраждали від війни, надається у таких розмірах:
- для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень;
- для інших осіб – 2 000 гривень.
Роз’яснення щодо отримання статусу ВПО в межах Сумської міської територіальної громади можна отримати за телефонами: 787-119, 050-407-80-02, 050-407-81-99.
Нагадаємо: за минулі кілька днів рашисти також обстрілювали Хотінську та Миропільську громади.