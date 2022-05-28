Актуальний перелік громад Сумщини у районах бойових дій чомусь не змінився Не дивлячись на розширення географії обстрілів рашистами громад Сумщини, Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік громад без змін.

До оновленого переліку громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додано 8 громад у Сумській області:

Конотопський район:

Новослобідська сільська територіальна громада

Охтирський район:

Великописарівська селищна територіальна громада

Сумський район:

Білопільська міська територіальна громада

Краснопільська селищна територіальна громада

Юнаківська сільська територіальна громада

Шосткинський район:

Есманська селищна територіальна громада

Середино-Будська міська територіальна громада

Шалигинська селищна територіальна громада

Тобто, всі громадяни, які перемістилися з цих громад, можуть отримати статус внутрішньо переміщених осіб та грошову допомогу від держави. Допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб з територій, які постраждали від війни, надається у таких розмірах:

- для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень;

- для інших осіб – 2 000 гривень.

Роз’яснення щодо отримання статусу ВПО в межах Сумської міської територіальної громади можна отримати за телефонами: 787-119, 050-407-80-02, 050-407-81-99.

Нагадаємо: за минулі кілька днів рашисти також обстрілювали Хотінську та Миропільську громади.