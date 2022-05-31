В Охтирці працівники ДСНС продовжують допомагати громадянам відновлювати свої домівки (відео) Мешканці Охтирки продовжують відновлювати свої домівки після нищівних авіаційних та артилерійських ударів рашистів. Рятувальники активно долучаються до допомоги та надають активну підтримку містянам.

Так, 31 травня працівники Служби порятунку допомагали населенню в перекритті дахів житлових будинків спеціальним укривним матеріалом в пров. Кириківський в м. Охтирка. Загалом за два дні було перекрито близько 90 кв. м даху. Всього від Державної служби України з надзвичайних ситуацій було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 14 чоловік особового складу. Також відповідна робота співробітниками ДСНС проводилась в даному провулку і днем раніше.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області