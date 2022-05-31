В Охтирці працівники ДСНС продовжують допомагати громадянам відновлювати свої домівки (відео)

Так, 31 травня працівники Служби порятунку допомагали населенню в перекритті дахів житлових будинків спеціальним укривним матеріалом в пров. Кириківський в м. Охтирка. Загалом за два дні було перекрито близько 90 кв. м даху. Всього від Державної служби України з надзвичайних ситуацій було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 14 чоловік особового складу. Також відповідна робота співробітниками ДСНС проводилась в даному провулку і днем раніше.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області