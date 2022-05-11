Сумські патрульні затримали крадія

Близько 4-ї години екіпаж патрульних отримав повідомлення про крадіжку з магазину на вулиці Леваневського. Охорона, переглянувши камери відеоспостереження, надала прикмети чоловіка, ймовірно, причетного до проникнення в приміщення магазину. І вже прямуючи на виклик, поліцейські побачили схожого за описом чоловіка.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.
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