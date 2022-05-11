Сумські патрульні затримали крадія Патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, проник до магазину та викрав грошові кошти.

Близько 4-ї години екіпаж патрульних отримав повідомлення про крадіжку з магазину на вулиці Леваневського. Охорона, переглянувши камери відеоспостереження, надала прикмети чоловіка, ймовірно, причетного до проникнення в приміщення магазину. І вже прямуючи на виклик, поліцейські побачили схожого за описом чоловіка.

Поспілкувавшись із 32-річним громадянином, він сам розповів інспекторам, що дійсно відчинив двері до магазину з метою заволодіння грошовими коштами, після чого спокійно собі пішов.