Сумський водоканал заперечує забруднення річки Псел нечистотами

"З урахуванням появи в сумських пабліках інформації про нібито забруднення річки Псел нечистотами за межами міста, повідомляємо, що жодних аварійних, позаштатних ситуацій у роботі сумських міських очисних споруд, які призвели б до скиду неочищених стічних вод, не було.
Станція очисних споруд цілодобово здійснює очищення та знезараження зворотних вод перед скидом до річки Псел, навіть, в умовах підвищеного навантаження під час воєнного стану. Персонал станції суворо дотримується технологічного процесу та усіх санітарних рекомендацій. Ведеться постійний контроль за якістю стічних вод після очищення за належним переліком показників", - йдеться у повідомленні на сайті Сумського водоканалу.
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