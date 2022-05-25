У Сумах виявили нелегального мігранта За працевлаштування без відповідного дозволу у Сумах до адміністративної відповідальності притягнуто 25-ти річного громадянина Туркменістану.

Студент одного з місцевих вишів займався роздрібною торгівлею на одному з продуктових ринків обласного центру. Виявлено іноземця - порушника працівниками відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення Управління, спільно з представниками ГУНП, під час чергових "відпрацювань" місць громадського харчування та торгівельних закладів Сум. Перевірки законності перебування іноземців та осіб без громадянства та дотримання ними вимог міграційного законодаства на Сумщині і надалі тривають в посиленому режимі.