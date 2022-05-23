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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Вночі ворог здійснив чотири обстріли Сумщини

Про це повідомляють в Сумській ОВА.

Фото ілюстративне

Сумщина. Подробиці нічних обстрілів.

З 00:00 до 8 ранку по території області ворог здійснив 4 обстріли прикордонних територій.

- Два авіаудари ракетами з території рф по території Хотінської громади Сумського району.
- Шість «виходів» із реактивної системи залпового вогню з території росії по території Сумського району.
-  Близько 10 прильотів із САУ по території Білопільської громади Сумського району. Вогонь вели з території росії.
-  Близько 8 пострілів із міномету із території рф по територіях Середино-Будської громади Шосткинського району.

За попередніми даними жертв немає, руйнування уточнюються.

Общество Артобстріл Російсько-українська війна
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