Вночі ворог здійснив чотири обстріли Сумщини Про це повідомляють в Сумській ОВА.

Сумщина. Подробиці нічних обстрілів.

З 00:00 до 8 ранку по території області ворог здійснив 4 обстріли прикордонних територій.

- Два авіаудари ракетами з території рф по території Хотінської громади Сумського району.

- Шість «виходів» із реактивної системи залпового вогню з території росії по території Сумського району.

- Близько 10 прильотів із САУ по території Білопільської громади Сумського району. Вогонь вели з території росії.

- Близько 8 пострілів із міномету із території рф по територіях Середино-Будської громади Шосткинського району.

За попередніми даними жертв немає, руйнування уточнюються.