Вночі ворог здійснив чотири обстріли Сумщини

Фото ілюстративне
Сумщина. Подробиці нічних обстрілів.
З 00:00 до 8 ранку по території області ворог здійснив 4 обстріли прикордонних територій.
- Два авіаудари ракетами з території рф по території Хотінської громади Сумського району.
- Шість «виходів» із реактивної системи залпового вогню з території росії по території Сумського району.
- Близько 10 прильотів із САУ по території Білопільської громади Сумського району. Вогонь вели з території росії.
- Близько 8 пострілів із міномету із території рф по територіях Середино-Будської громади Шосткинського району.
За попередніми даними жертв немає, руйнування уточнюються.
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