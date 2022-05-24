У Конотопі відбувся благодійний забіг 29 травня у Конотопі відбувся благодійний забіг «Вільні люди, так було, так буде».

Не лише заради популяризації спорту та здорового способу життя, а й для допомоги захисникам, яка наразі необхідна як ніколи.

Спортсмени та любителі з Конотопа, Сум та Батурина долучилися до участі в благодійному забігу «Вільні люди, так було, так буде», який відбувся на стадіоні "Локомотив" ДЮСШ міста Конотоп.

Частина коштів зі стартових пакетів, у сумі 4500 грн. сплачених учасниками, переведено на допомогу піротехнікам у розмінуванні Сумщини. Тому в цьому році не було переможців та переможених всі зібралися для того щоб пробігти заради наближення спільної перемоги.

Участь у заході приймали як індивідуально, так і всією родиною! Приємно зазначити що велику кількість учасників склали вихованці ДЮСШ м. Конотоп.

Кожен учасник може переглянути свої результати на сайті https://raceproject.com.ua/past-event57.

Організаторами пробігу стали: ГО "Race Project" (Суми), відділ молоді та спорту Конотопської міської ради, відділ освіти КМР, Дитячо-юнацька спортивна школа Конотопської міської ради, Класичний фаховий коледж СумДУ та місцеві підприємці, які виявили бажання залишитися невідомими.

Відділ молоді та спорту КМР